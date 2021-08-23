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Zeytinburnu'nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı

Zeytinburnu'nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul polisi, ihbar üzerine baskın yaptığı iş yerinde 387 bin adet sahte alkollü içecek bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili ise 3 şahıs gözaltına alındı.