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    Zeytinburnu'nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı

    İstanbul polisi, ihbar üzerine baskın yaptığı iş yerinde 387 bin adet sahte alkollü içecek bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili ise 3 şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 13:42
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    Zeytinburnu'nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu'nda ticaret merkezinde basım atölyesi olarak faaliyet gösteren iş yerinde sahte bandrol basıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    ÇOK SAYIDA SAHTE BANDROL BULUNDU

    Önceki gün düzenlenen operasyon ile 8 bin 600 adet tabakadan oluşan 387 bin adet üzerinde ibare ve karekod bulunan alkollü içecek bandrolü, 3 adet sahte bandrollerin yapımında kullanılan üzerinde hologram ibareler bulunan metal kalıp levha, 8 adet basıma hazır pasaport fotokopisi, 3 adet belge basımında kullanılan hologram doküman, 1 adet isme düzenlenmiş pasaport evrakı ele geçirildi. Bazı bandrollerin telefondan kare kod şeklinde uygulamadan okutulduğunda gerçekmiş gibi sonuç alındığı belirlendi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon kapsamında E.D., Y.B. ve Ö.Ö. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul'da sahte bandrol operasyonu

    Zeytinburnu nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı #1

    Zeytinburnu nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı #2

    Zeytinburnu nda sahte bandrol operasyonu: 3 gözaltı #3

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