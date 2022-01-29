Zeytinburnu'nda sahte sigara bandrolü üreten iş yerine baskın

Sigara ve alkol ürünlerinde bulunan TAPDK bandrolünün birebir kopyasını tasarlayarak kaçakçılara pazarlayan ve asıl mesleği grafiker olan Y.A. isimli bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Y.A. isimli bir kişinin, sigara ve alkollerde kullanılan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı.

SAHTE BANDROLLERİN YAPILDIĞI İŞ YERİNE BASKIN

Y.A.'nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; iş merkezine baskın düzenledi. ve Y.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ

Matbaaya dönüştürülmüş iş yerinde yapılan aramalarda; 3 milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen bandrollerin Jandarma birimleri tarafından bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi.

Sahte bandrollerin Jandarma'da yapılan incelemesinde; orijinalleriyle birebir aynı olduğu, mor ışık cihazı altında bile gizli sembollerin gözle görülebilir hale geldiği, bandrollerin ancak uzman kişilerce sahte olup olmadığının belirlenebileceği ifade edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Y.A., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.





