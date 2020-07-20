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    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı

    Birlikte alkol aldığı arkadaşının cebindeki cüzdanı çalan şüphelinin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 13:08
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 13:08
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    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir mekanda arkadaşı M.B. ile alkol alan Aykut S.,  M.B.'nin sarhoş olduğunu fark ederek cebindeki cüzdanını çaldı.

    Aykut S., cüzdanda bulunan 1500 lirayı aldıktan sonra meyhaneden ayrıldı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    M.B. kendisine geldiğinde cüzdanın olmadığı fark ederek polise ihbarda bulundu. Mekanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri cüzdanı alan kişinin Aykut S. olduğunu belirledi.

    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli, güven timleri tarafından Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Öte yandan, meyhanede yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı #1

    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı #2

    Zeytinburnu'nda, sarhoş olan arkadaşının cüzdanını çaldı #3

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