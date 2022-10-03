Zeytinburnu'nda taciz şüphelisine mahalleliden meydan dayağı

Yolda taciz edildiği iddiasıyla yardım isteyen kadının imdadına mahalleli koştu. Kıraathaneye kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam saat 20.30 sıralarında sokakta bir adamın tacizine uğradığını iddia eden kadının ailesine haber vermesi sonrasında mahalle karıştı.

Kadının ailesi olay yerine gelerek taciz şüphelisi adamı darp etmeye başladı, mahallelinin de olaya dahil olmasıyla taciz şüphelisi adam meydan dayacağına tutuldu.

Şüpheli kıraathaneye kaçtı

Mahalleli tarafından dayak yiyen şüpheli şahıs sokakta bulunan kıraathaneye sığınarak kendini kurtarmaya çalıştı. Bu sırada kıraathanede ortalık savaş alanına döndü. Kıraathanede bulunan oyun takımları, masalar ve bardaklar kırıldı.

"Biz müdahale ettik ama durduramadım"

Kıraathane sahibi Bahtiyar Karaaslan, "Merak ettim birini dövüyorlardı, gittim baktım. Dövülen kişi kaçtı benim mekanın içine girdi. O esnada çeride bulunan malzemeler, ecza dolabı kırıldı. Masalardan birinin bacağı kırıldı. Sağ kolumda şişlik var. Arbede arasında kolumda darbe aldı. Biz müdahale ettik ama durduramadım. Daha sonra polis ekipleri geldi. Burada olaya müdahale ettiler. Müdahale ettikten sonra arabaya alıp götürdüler. Bin lira zararım var." dedi.

Şüpheli kahvehanede yakalandı

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı kahvehanede muhafaza altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Taciz şüphelisi şahsın hastanede tedavisi devam ederken, olay ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, sokak üzerinde yaşanan taciz olayı sonrası taciz şüphelisinin darp edilmeden önce bir apartmanın önünden geçtiği ve darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.