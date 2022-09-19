Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını'nda yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile Zeytinburnu Belediyesi'nden su tankerleri sevk edildi.

Alevler ahşap binayı sardı

Bu sırada alevler bir kısmı taş, bir kısmı da ahşap olan binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın duvarları yıkıldı

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptığı esnada tarihi binanın zarar gören duvarları kontrollü şekilde yıkıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tarihi bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.