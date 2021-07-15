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    Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı teslim oldu

    Çıkan tartışmada 21 yaşındaki genci silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu. Olay günü yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 12:08
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    Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı teslim oldu

    Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin,  H. ismindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait mekana gelip gitme konusunda aralarında küfürleşmeye varan tartışma yaşandı.

    Bu olay üzerine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Mehmet C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti.

    KAVGA SIRASINDA VURDU

    Daha sonra Mehmet C.Ç. ile 26 Haziran'da İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde buluşmak için sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı da alarak gitti.

    Olay yerinde çıkan kavgada Sinan K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

    Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı teslim oldu VİDEO

    POLİSE TESLİM OLDU

    Mehmet C.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Barış A.'nın (33) şüpheli Mehmet C.Ç.'nin arkadaşı olduğunu, şüpheli Mehmet C.Ç.'yi ve olayda kullanan silahı saklayan kişi olduğunu tespit etti.

    Şüpheli Mehmet C.Ç. önceki gün polise giderek teslim oldu. 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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