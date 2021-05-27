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    Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi vurdu, yakalandı

    Sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince otomobilinde yakalandı. Sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan zanlının saldırı anı ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:48
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    Zeytinburnu'nda tartıştığı kişiyi vurdu, yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi’nde meydana gelen “silahla kasten yaralama” olayı ile ilgili olarak çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

    POLİS, OTOMOBİLİNDE YAKALADI

    Ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelinin kullanmış olduğu otomobil ve plaka bilgilerini tespit etti.

    İsminin C.V., olduğu öğrenilen şüpheli, salı günü polis ekipleri tarafından Zeytinburnu’nun Kazlıçeşme Mahallesi’nde seyir halindeyken durdurularak yakalandı.

    SİLAHLA YARALAMA ANI KAMERADA

    “Kasten yaralama” suçundan yakalanan şüpheli, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Şüphelinin, sokakta tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.

    Zeytinburnu'nda sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurdu VİDEO

    Zeytinburnu nda tartıştığı kişiyi vurdu, yakalandı #1

    Zeytinburnu nda tartıştığı kişiyi vurdu, yakalandı #2

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