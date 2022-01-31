Euro
14.9504
-0.91%
Dolar
13.3699
-1.10%
Altın
769.4600
-1.04%
Borsa
2005
1.10%
Bitcoin
502.501
-2.97%
BTXN Coin
32.00
-0.62%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti

    Cevizlibağ D100 karayolunda trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen sürücü, araç kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti

    İstanbul Zeytinburnu’nda, geçen cuma akşam saatlerinde Cevizlibağ D-100 karayolu Topkapı istikametinde, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Tartışma sonrası bir sürücü, diğer sürücünün önüne geçerek geçmesini engellemeye başladı.

    ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

    Akan trafikte uzun süre tartıştığı kişinin geçmesine izin vermeyen sürücü, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiği tehlikeye sokan kişinin tartıştığı sürücüyü uzun süre taciz ettiği, ardından uzaklaştığı görüldü.

    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti VİDEO

    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti #1

    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti #2

    Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti #3


    Görüş Bildir