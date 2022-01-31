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Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti
Cevizlibağ D100 karayolunda trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen sürücü, araç kamerasına yansıdı.
- DHA
- 31.01.2022 - 10:06
- Güncelleme : 31.01.2022 - 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda, geçen cuma akşam saatlerinde Cevizlibağ D-100 karayolu Topkapı istikametinde, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışma sonrası bir sürücü, diğer sürücünün önüne geçerek geçmesini engellemeye başladı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Akan trafikte uzun süre tartıştığı kişinin geçmesine izin vermeyen sürücü, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiği tehlikeye sokan kişinin tartıştığı sürücüyü uzun süre taciz ettiği, ardından uzaklaştığı görüldü.
Zeytinburnu’nda, tartıştığı sürücünün yolunu kesti VİDEO