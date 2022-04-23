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    Zeytinburnu'nda tekmeli yumruklu yol kavgası

    İki grup arasında çıkan tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 23.04.2022 - 10:03
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    Zeytinburnu'nda tekmeli yumruklu yol kavgası

    İstanbul Zeytinburnu’nda motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşları da kavgaya dahil olmasıyla caddede trafik durdu.

    Cadde ortasında iki grup birbirine girdi

    Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki grup çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

    Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Görüntülerde, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak hakaret ediyor. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güç de olsa son buluyor.

    Zeytinburnu nda tekmeli yumruklu yol kavgası #1

    Zeytinburnu nda tekmeli yumruklu yol kavgası #2


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