Temizlik işçisi Abdülkerim Sağlar, kaldırımda 4 bin lira buldu. Bulduğu parayı sahibine teslim eden Sağlar’ın davranışı büyük takdir topladı.

İstanbul’da, Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Abdülkerim Sağlar (56), 74’üncü Sokak üzerindeki kaldırımda para olduğunu fark etti.

Parayı alarak ekip sorumlusuna haber veren Sağlar’ın duyarlılığı sayesinde paranın sahibi kısa sürede bulundu.

Toplam 4 bin lira olan para, Irak uyruklu Taha Alani isimli vatandaşa teslim edildi.

“PARANIN ÖNCE SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

13 senedir Zeytinburnu’nda temizlik işçisi olarak çalıştığını ifade eden Abdülkerim Sağlar, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Altı çocuğum ve sekiz torunum var. Çok şükür çocuklarım da çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Sokakta saat 14.00 ile 14.30 arasında kaldırımları süpürürken buldum parayı. Paranın önce sahte olduğunu düşündüm. Gerçek olduğunu anladıktan sonra ekip sorumlumuzu arayarak para bulduğumu bildirdim. Başka insanlar gelerek paranın kendilerine ait olduğunu söyledi.





“BULDUĞUM 1 LİRAYI DAHİ CAMİDEKİ YARDIM KUTUSUNA ATARIM”

Kısa sürede paranın sahibi bulundu. Parayı teslim ettik. Paranın sahibi bulunduğu için çok sevindim. Sokakta bulduğum bir lirayı dahi camideki yardım kutusuna atarım. Çok şükür sağlığımız yerinde ve çalışıyoruz.”

Zeytinburnu’nda temizlik işçisi, kaldırımda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı VİDEO



“BİZİM EV KİRAMIZDI”

Türkiye’de yaşadığını söyleyen Iraklı 52 yaşındaki Taha Alani, “Temizlik işçisinin bulduğu para, bizim ev kiramızdı. Çok teşekkür ediyorum.

“BU PARA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Paramızı bulan insan muhteşem biri. 4 bin lira az bir para değil. 7 senedir İstanbul’da yaşıyorum. Bu para bizim için çok önemliydi çok teşekkür ediyoruz.” sözlerini kaydetti.

YARIM ALTIN HEDİYE ETTİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdülkerim Sağlar’ı makamında ağırladı.

Başkan Arısoy Sağlar’a ilkeli davranışından dolayı teşekkür ederek yarım altın hediye etti.

“TAMAMEN HELAL KAZANÇ ÜZERİNE ODAKLANMIŞ”

Başkan Arısoy, “Temizlik işçimiz Abdülkerim kardeşimiz yerde bulduğu parayı yöneticilerine bildiriyor. Arkadaşlarımız paranın sahibini bularak teslim ediyor. Personelimizin davranışı yapılması gereken bir hareket. Herkese örnek olacak bir davranış. Tamamen helal kazanç üzerine odaklanmış bir arkadaşımız. Sağlar’a teşekkür ettik. Küçük bir de hediye verdik.” dedi.