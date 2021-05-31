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Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu

Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu

Tiktok videosu çekmek için bisikleti ile bir üst geçidin merdivenlerinden inen genç, dengesini kaybedip düştü. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.