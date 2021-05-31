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    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu

    Tiktok videosu çekmek için bisikleti ile bir üst geçidin merdivenlerinden inen genç, dengesini kaybedip düştü. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 12:49
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    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Özbekistanlı Rohullah Dinger ile arkadaşı, sosyal medya uygulaması Tiktok'a video çekmek için Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki üst geçitte buluştu.

    Saat 19.00 sıralarında 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek istedi.

    Dengesini kaybeden genç, bisikleti ile yuvarlanmaya başladı.

    Kafa üstü yere düşüp, ağır yaralandı.

    O anlar, çekimde olan cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olayı gören vatandaşlar gencin yardımına koştu.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan Dinger, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

    Cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu #1

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu #2

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu #3

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu #4

    Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu #5

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