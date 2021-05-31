- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
- DHA
- 31.05.2021 - 12:35
- Güncelleme : 31.05.2021 - 12:49
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Özbekistanlı Rohullah Dinger ile arkadaşı, sosyal medya uygulaması Tiktok'a video çekmek için Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki üst geçitte buluştu.
Saat 19.00 sıralarında 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek istedi.
Dengesini kaybeden genç, bisikleti ile yuvarlanmaya başladı.
Kafa üstü yere düşüp, ağır yaralandı.
O anlar, çekimde olan cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayı gören vatandaşlar gencin yardımına koştu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zeytinburnu’nda, Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Dinger, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.
Cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.