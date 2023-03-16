İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı.
Saat 11.30 sıralarında otomobilin sürücüsü, sokağa dönüş yapacağı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp otomobilin altına aldı.
Kadının çığlıklarını duyan çevredekiler hemen yardıma koştu.
Yardıma vatandaşlar koştu
Vatandaşlar otomobili el birliğiyle kaldırarak kadını kurtardı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Otomobil sürücüsünün ifadesine başvuran polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
"Kadının gövdeden yukarısı aracın altındaydı"
Kadını otomobilin altından çıkardıklarını söyleyen Selçuk Köse şu şekilde konuştu:
Ses duyunca dükkandan dışarı çıktık. 'Dur' diye bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktık. Kadının gövdeden yukarısı aracın altındaydı. Bacakları dışarıdaydı. Otomobili tutarak kaldırdık.