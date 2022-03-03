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    Zeytinburnu'nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi

    Çakar taktığı otomobille ilerleyen kadın, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca polis tarafından para cezası kesildi.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 02:08
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    Zeytinburnu'nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi

    Geçen hafta salı günü Zeytinburnu Sahil Yolu’nda, internet üzerinden çanta, ayakkabı ve cüzdan gibi ürünlerin satışını yapan Nevra G. "Arkadaşlar çakarlarımı yaktım, ürünleri yetiştirmem lazım, yine milyarlarca ürün aldım" dediği, çakar taktığı otomobilden çektiği cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Nevra G. paylaştığı görüntüyü 2 saat sonra sildi.

     

    CEZADAN KAÇAMADI

    Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğün sivil trafik ekipleri, çakarlı aracı tespit ederek, sürücü Nevra G.'yi, polis merkezine getirildi.

    Otomobildeki çakar sökülürken sürücüye "Işıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlarda takmak ve kullanmak" maddesinden Bin 823 lira idari para cezası yazıldı.

     

    Zeytinburnu nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi #1

    Zeytinburnu nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi #2

    Zeytinburnu nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi #3

    Zeytinburnu nda ürünleri yetiştirmek için çakar açıp trafiğe çıkınca ceza yedi #4


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