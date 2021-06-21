Üst geçit asansörüne motosikleti ile binen şahıs, Kazasız Kul Olmaz ekibi tarafından görüntülendi. Şahsın Türkçe bilmediği anlaşıldı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sahil kenarında asansör bekleyen kadın, kapının açılması ile motosikleti ile çıkan bir adam ile karşılaştı.

Kazasız Kul Olmaz ekibi tarafından o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Asansör çıkışında ekip tarafından şahsa soruldu.

Kayda devam eden şahıs, bir süre üst geçit asansörüne motosiklet ile binilmesinin yasak olduğunu anlatmaya çalıştı.

İŞARET EDEREK ANLATMAYA ÇALIŞTI

Türkçe bilmediği anlaşılan şahıs, ameliyatlı olduğunu işaret ederek anlatmaya çalıştı.

Konuşmanın ardından şahıs, motosikleti ile bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.

Zeytinburnu’nda üst geçit asansörüne motosikleti ile bindi VİDEO