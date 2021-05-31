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    Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga

    15 Temmuz Meydanı'nda yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 15:27
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    Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yabancı uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

    KAVGANIN SONU KANLI BİTTİ

    Taraflar arasında yaşanan kavgada, B. M. ve Arnavutluk uyruklu 19 yaşındaki Serxho Sharra isimli kişiler bıçaklandı.

    Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdı.

    ARNAVUT UYRUKLU ŞAHIS KURTARILAMADI

    Bıçakla yaralanan Serxho Sharra, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Serxho Sharra'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B. M.'nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga VİDEO

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Polis ekipleri yaşananlar sonrası, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

    Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.

    Zeytinburnu nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga #1

    Zeytinburnu nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga #2

    Zeytinburnu nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga #3

    Zeytinburnu nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga #4

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