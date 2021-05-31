15 Temmuz Meydanı'nda yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yabancı uyruklu oldukları belirlenen iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

KAVGANIN SONU KANLI BİTTİ

Taraflar arasında yaşanan kavgada, B. M. ve Arnavutluk uyruklu 19 yaşındaki Serxho Sharra isimli kişiler bıçaklandı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdı.

ARNAVUT UYRUKLU ŞAHIS KURTARILAMADI

Bıçakla yaralanan Serxho Sharra, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serxho Sharra'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B. M.'nin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga VİDEO

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri yaşananlar sonrası, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.