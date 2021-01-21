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    Zeytinburnu'nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar

    Bağış yapma bahanesiyle 81 yaşındaki adamın evine giden 2 şüpheli, balkonda saklanan 180 bin lira değerindeki altınları çalıp, kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:07
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    Zeytinburnu'nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar

    Geçen Cuma saat 13.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında oturan 81 yaşındaki Mustafa Harani, hava almak için balkona çıktı.

    O sırada sokaktan geçen 2 kadın balkondan dışarıya bakan 81 yaşındaki adama seslenerek, komşularının kızları olduklarını, yanlarında bir miktar para olduğunu ve bununla bağış yapmak istediklerini söylediler.

    Yaşlı adam kadınları tanımadığını söyleyerek yukarı çıkmalarını söyledi.

    HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEYİP İÇERİ GİRDİ

    Kapıda kadınlarla bir süre konuşan Harani, kadınlardan birinin hamile olduğunu ve bundan dolayı tuvalete gitmek istemesi üzerine kadınları içeri aldı.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #1

    BAĞIŞ YAPMA BAHANESİYLE YAŞLI ADAMI KANDIRDILAR

    Kadınlar yanında getirdikleri bin lira ve 200 dolarla bağış yapmak istediklerini söylediler. Kadınlar yaşlı adamdan getirdikleri paranın üstüne para koymasını Karınca duası okuyarak paranın çoğalacağını söylediler.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #2

    Yaşlı adam da yanında bulunan 4 çeyrek altını ve kadınların verdiği parayı bir poşete koyup hayır için camiye vereceğini söyleyerek yatak odasına götürdü.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #3

    ALTINLARI BULDU

    Kadınlar bir süre daha yaşlı adamı oyalayarak evin odalarını aramaya başladı. Evin balkonunu da karıştıran kadınlardan biri dolapta saklanan 180 bin lira değerindeki altınları alarak bir poşete koyup tekrar oturma odasına geçti.

    Kadınlar, yaşlı adama verdikleri bağış parasını da tekrar Mustafa Harani'nin koyduğu yerden alarak evden ayrıldılar.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #4

    "BALKONA BAKTIM, DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

    Evinin balkonundan altınları çalınan 81 yaşındaki Mustafa Harani, "İki kadın geldi. Ben de balkondan bakıyordum. Bana el salladılar. Siz kimsiniz dedim. Biz yandaki komşuyuz dediler. Ben de yukarı çağırdım tanrı misafiri olarak. Geldiler sohbet ediyoruz sözde. Ben hamileyim tuvaleti kullanabilir miyim dedi. Ben de buyur kullan dedim. Kullandı sözde meğer arama yapmış.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #5

    Sonra namaz kılmak için seccade var mı diye sordu. İçeri gitti meğer orayı da aramış. Bana bin lira bir de 200 dolar verdiler. Bize miras düştü bunları fakirlere dağıtırsın diye. Ben de bundan dolayı aldandım. Ben de aldım. Verdikleri parayı istediler. Onlara geri verdim. Benim verdiğim 4 çeyrek altın vardı o da gitti.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #6

    Daire kapısına gittim baktım bana el sallıyorlar ben de güle güle dedim. Şüphe ettim balkona bakayım dedim. Balkona bir baktım dünya başıma yıkıldı. Altınlar da gitti hepsi gitti. 180 bin lira değerindeki altınlar gitti." dedi.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #7

    "BURAYA KİMSE GİRMEZ DİYE ALTINLARI BALKONA BIRAKTIK"

    Konfeksiyonda çalışan Mustafa Harani'nin kızı Ayfer Karakadıoğlu, "Babam bu evde tek yaşıyor. Sizi tanıyoruz diye eve girmeyi başarmışlar. Biri babamı oyalarken diğeri evin her yerini dolaşıyor. Bizim altınlarımız evin içerisinde değildi. Buraya kimse girmez diye altınlarımızı balkona bıraktık.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #8

    Altınları buradan alıp gitmişler. Para vermişler babama burada ihtiyaç sahiplerine dağıtsın diye. Yatağın altına koymasını istiyorlar. Babam yatağın altına koyup koymadığını hatırlamıyor. Yatağın altından paraları geri aldılar. Yatağın altında paraları görmeyince soyulduğunu anlıyor.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #9

    Sonra balkona geliyor. Buradaki altınları da göremeyince iyice şüpheleniyor. Polise başvurduk. Onlarda organize çalıştıklarını, 4-5 ay buralara uğramadıklarını bir kere yapıp gittiklerini söyledi. Yüzlerinde maske olması onları bulmamızı güçleştiriyor." dedi.

    Zeytinburnu nda yaşlı adamın balkondaki altınlarını çaldılar #10

    KADINLARIN KAÇMA ANI KAMERALARA YANSIDI

    Kadınlar, yaşlı adamın evinden aldığı altınları alarak kaçtıkları an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların binadan ayrı ayrı çıktıkları, rahat hareket ederek sokak içerisinde ilerledikleri görülüyor.



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