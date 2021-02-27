Zeytinburnu’nda yaşlı kadını döverek gasbeden Afgan yakalandı

Zeytinburnu'nda pazardan dönen yaşlı kadını dövdükten sonra cep telefonunu çalan Afganistan uyruklu gaspçı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, B.K. isimli yaşlı kadın pazardan eve döndüğü sırada, peşine Afganistan uyruklu 21 yaşındaki Z.S. takıldı.

B.K. yaşadığı apartmana girdiği anda arkasından gelen Z.S., bina içinde kadını darbedip, ardından cep telefonunu çalarak kaçtı.

Yaşananları gören bir vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Z.S.'yi yakalamak için çalışmalara başladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmalarında Z.S.'nin, aynı sokakta bir apartmana girdiği ve bu apartmanda yaşadığını tespit etti.

Ulaşılan bilgileri değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları baskında Z.S.'yi evinde yakaladı. Şüpheli verdiği ifadede suçunu itiraf edip, telefonu bir sokak satıcısına sattığını söyledi. Sokak satıcısı M.A.'ya da ulaşan polis ekipleri, telefonu alarak yaşlı kadına iade etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.A., "Suç eşyasını satın almak" suçlaması ile sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gasp şüphelisi Z.S. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





