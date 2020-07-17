Zeytinburnu'nda yol kavgası meydanı savaş alanına çevirdi

Yol verme meselesinden çıkan kavga büyüyünce ortaya silahların çıkmasıyla sokak savaş alanına döndü.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yol verme kavgası çıktı.

Akşam 21:00 sıralarında Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartışmaya başladı.

Kısa süre içerisinde kavgaya dönen tartışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

KAVGA EMNİYETTE SONLANMADI

Kavgayı sonlandıran polis, tarafları emniyete götürüp ifadelerini alarak, iki tarafın da birbirinden davacı ve şikayetçi olmaması sonucunda tarafları serbest bıraktı ancak emniyetten çıkan taraflar, saat 23:00 sıralarında tekrar bir araya geldi.

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Olayın yaşandığı sokağa gelen Muzaffer A.’ya henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Bunun üzerine Muzaffer A. ve beraberindeki Nihat A. kendilerine ateş açan gruba silahla karşılık verdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KURŞUNLAR 3 ARAÇ VE 1 EVE İSABET ETTİ

Olayda ateşlenen mermiler 3 araca ve bir ikamete isabet etti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer A. ve Nihat A.'yı gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Zeytinburnu'nda yol kavgası meydanı savaş alanına çevirdİ - VİDEO







CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sokakta yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbiriyle kavga ediyor. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekiyor.