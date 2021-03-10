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Zeytinburnu'nda yol verme kavgası
Zeytinburnu'nda minibüs şoförü ile kamyonetteki işçiler arasındaki kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- DHA
- 10.03.2021 - 09:29
- Güncelleme : 10.03.2021 - 10:02
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde, minibüs şoförü ile işçileri taşıyan kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Sözlü başlayan tartışma, kısa süre içinde ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.
SOPAYLA SALDIRDI
İşçinin arkadaşı eline aldığı sopa ile minibüs şoförüne vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.