Euro
9.0905
0.24%
Dolar
7.6498
0.56%
Altın
421.26
0.25%
Borsa
1.549
0%
Bitcoin
412.995
2.51%
EXEN Coin
15.80
0.44%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Zeytinburnu'nda yol verme kavgası

    Zeytinburnu'nda minibüs şoförü ile kamyonetteki işçiler arasındaki kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda yol verme kavgası

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde, minibüs şoförü ile işçileri taşıyan kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

    Sözlü başlayan tartışma, kısa süre içinde ikili arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

    SOPAYLA SALDIRDI

    İşçinin arkadaşı eline aldığı sopa ile minibüs şoförüne vururken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Zeytinburnu nda yol verme kavgası #1

    Yol ortasında kavga VİDEO



    Zeytinburnu nda yol verme kavgası #2

    Zeytinburnu nda yol verme kavgası #3

    Zeytinburnu nda yol verme kavgası #4

    Zeytinburnu nda yol verme kavgası #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir