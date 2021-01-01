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    Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu

    Yeni yılın ilk dakikalarında lüks bir cipin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 09:59
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    Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu

    23 yaşındaki Muhammed Nasır, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi O-3 Otoyolu Ankara istikametinde yolun karşısına geçmek isterken, Ahmet A.'nın kullandığı 34 MN 937 plakalı cipin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

    Yaklaşık 30 metre savrulan Nasır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

    KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Nasır'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Nasır, kurtarılamadı. Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet A., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #1

    YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA CAN VERDİ

    Yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden Muhammed Nasır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #2

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #3

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #4

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #5

    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #6

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    Zeytinburnu nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu #8

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