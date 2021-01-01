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Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu

Yeni yılın ilk dakikalarında lüks bir cipin çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.