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- Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmek isterken metrelerce savruldu
- DHA
- 01.01.2021 - 09:44
- Güncelleme : 01.01.2021 - 09:59
23 yaşındaki Muhammed Nasır, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi O-3 Otoyolu Ankara istikametinde yolun karşısına geçmek isterken, Ahmet A.'nın kullandığı 34 MN 937 plakalı cipin çarpması sonucu metrelerce savruldu.
Yaklaşık 30 metre savrulan Nasır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Nasır'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Nasır, kurtarılamadı. Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet A., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA CAN VERDİ
Yeni yılın ilk dakikalarında meydana gelen kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden Muhammed Nasır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.