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- Zeytinburnu'nda zor anlar yaşayan hırsızlar
Zeytinburnu'nda zor anlar yaşayan hırsızlar
- İHA
- 04.05.2021 - 17:24
- Güncelleme : 04.05.2021 - 17:50
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi’ndeki bir zincir marketi hedef alan iki şüphelinin hırsızlık denemesi kameraya yansıdı.
Kapı kilidini kırarak içeri giren hırsızlardan biri elinde bulunan tornavidayla sigara dolabını açmaya çalışırken, rafları devirdi.
DOLAPLA BERABER KAÇTILAR
Bunun üzerine dolabın kapağını açamayacaklarını anlayan hırsızlar, dolabı yerinden sökerek dışarı çıkarttı. Sigara dolabıyla ilerlemekte zorluk çeken iki şüpheli, dolabı ara sokakta bir otomobilin üzerine bıraktı. Dolabın içinden alabildikleri sigara paketlerini ceplerine dolduran hırsızlar olay yerinden uzaklaştı.
Zeytinburnu'nda zor anlar yaşayan hırsızlar VİDEO
GÖZALTINA ALINDILAR
Market çalışanlarının ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışmaların neticesinde C.N. ve S.T. İsimli kişiler olduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.
C.N. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.