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Zeytinburnu'nda zor anlar yaşayan hırsızlar

Zeytinburnu'nda zor anlar yaşayan hırsızlar

Girdikleri marketten büyük bir uğraşla çıkardıkları sigara dolabıyla kaçmayı başaramayan iki şüphelinin o anları güvenlik kameralarıyla görüntülendi.