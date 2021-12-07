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    Zeytinburnu'nda kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

    Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 01:27
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    Zeytinburnu'nda kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde saat 23.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen seyir halindeki sürücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

    Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

    Yoldan geçen vatandaşlar ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

    Zeytinburnu nda kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı #1

    KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Zeytinburnu nda kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı #2

    Zeytinburnu nda kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı #3

     

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