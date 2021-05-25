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Zeytinburnu'nda silahlı saldırı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı gerçekleşti. Şüpheli kaçarken, saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
- DHA
- 25.05.2021 - 01:54
- Güncelleme : 25.05.2021 - 02:41
İstanbul Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz bir kişi aralarında husumet bulunan A.K’yi konuşmak için çağırdı.
Buluşmaya gelen şüpheli, yanında getirdiği silah ile A.K’ye ateş açtı.
A.K yaralanıp yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
YARALIYA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Saldırıya uğrayan yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından A.K hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yaparken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı VİDEO