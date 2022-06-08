Tartıştığı motosikletli peşine düşünce, kaza yapması için aniden fren yapan taksici, motosikletten inen 2 kişiyi ezmek istedi.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz pazartesi günü, taksici dehşeti yaşandı.

58. Bulvar Caddesi üzerinde yaşanan olayda taksi şoförü, 34 CVF 819 plakalı motosikletin önüne çıkarak yolcu almak istedi.

Öfkelenen motosiklet sürücüsü Abdülmuttalip Algan, taksi şoförüyle tartışmaya başladı.

Taksi şoförü müşteriyi almadan ilerlemeye devam edince motosiklet sürücüsü Algan, taksi şoförünü takip etti. Taksicinin bir anda frene basmasıyla Algan, motosikleti ile taksiye çarptı.

Motosikletliyi ve arkadaşını ezmeye çalıştı

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Abdülmuttalip Algan ve beraberindeki arkadaşı, taksinin kapısını açarak durdurmak istedi. Taksi şoförü, daha sonra aracıyla geri gelerek Algan ve arkadaşını ezmeye çalıştı. Kazada yaralanan olmazken, Algan’ın hakimiyetindeki motosiklet hasar gördü.

Taksi şoförü aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşırken, Algan'ın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'ndaki taksici, motosikletliyi ezmeye çalıştı ViDEO

"Gel seni durağa götüreceğim"

Motosiklet sürücüsü Abdülmüttalip Algan, "Taksi bulvarın başında müşteri almak için önüme kırıyor. Aniden ben de ona giriyorum. Motorumda hasar oluşuyor. Taksi de müşteriyi almadan kaçıyor. Ben onun peşinden giderken bana 'Gel seni durağa götüreceğim' diyor. O hız yaptığı gibi ben hızlanıyorum. Aniden fren yapınca ben de duramayıp çarptım. Çarpamla motordan inmem bir oldu.

"Bana ulaşsın"

Bir baktım arabayı geri geri sürüp, hem beni hem hem arkamda olan arkadaşımı hem de motoruma bayağı bir hasar verdi. Ezmeye çalıştı. Hiçbir şey yoktu. Bana zaten el hareketi yaptı 'Gel gel' diye. O hızlanacak diye ben de hızlandım. Aniden fren yaptı. Ona buradan şunu söylemek istiyorum, 'Bana ulaşsın. Mahkemeye gerek duymayalım. Devletimizi de küçük bir iş için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledelim. Benim masrafım çok. Karşıda olan aracın da masrafı çoktur. Ortak bir nokta bulup halledelim aramızda. Husumete gerek yok. Devletimizi de boş bir konu için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledilebilecek bir konu." dedi.