Yurdun dört bir yanında her gün çok sayıda kaza yaşanıyor.
Bu kez görüntüler Diyarbakır'dan.
Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.
6 araç birbirine girdi
Bölgede, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
5 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.