Zincirleme kaza! Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi: 5 yaralı Alt geçitte seyir halinde ilerleyen araçların kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yurdun dört bir yanında her gün çok sayıda kaza yaşanıyor.

Bu kez görüntüler Diyarbakır'dan.

Kadın Doğum Hastanesi kavşağı alt geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.

6 araç birbirine girdi

Bölgede, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

5 yaralı

İlk belirlemelere göre kazada 3’ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.