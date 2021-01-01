Zindaşti'nin hasmı Orhan Ünğan, yurt dışına kaçarken yakalandı

Zindaşti'nin kızı ve yeğenini öldürttüğü öne sürülen ve korona nedeniyle cezaevinden izinli çıkan 'Hayalet Orhan' lakaplı Ünğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte pasaport ile yakalandı.

İranlı uyuşturucu kaçakçısı firari Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini geçtiğimiz yıllarda öldürttüğü iddia edilen uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan, tutuklu bulunduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı.

Bunun üzerine cezaevi yönetimince izinli olarak tahliye edilen suç örgütü lideri, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen çalışmalarda, daha önce de yurt içi ile yurt dışına sahte kimlik ve pasaportlarla defalarca uçuşlar yaptığı tespit edilen Ünğan'ın, yine aynı yöntemleri kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına kaçış planı yaptığı tespit edildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Ünğan, yeni yıla saatler kala uçuş için geldiği terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde ise üzerinde başka bir kişi adına düzenlenen sahte kimlik ele geçirildi.

Zindaşti'nin kızını ve yeğeninin azmettiricisi yurt dışına kaçmaya çalıştı