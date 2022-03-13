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    Zonguldak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın

    Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 06:00
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 06:24
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    Zonguldak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Mahallesi Merkez sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Evde kiracı olarak yaşayan Volkan K.’nın eşi sobayı yakmak istediği sırada bir anda patlama meydana geldi.

    ALEVLERİ SÖNDÜREMEDİ, YANGIN BÜYÜDÜ

    Sobadan çıkan alevleri söndürmek için üzerine battaniye örterek söndürmek isteyen kadın başarılı olamadı. Alevler kısa sürede her yeri kaplayınca talihsiz kadın iki çocuğu ile birlikte komşularının da yardımıyla dışarı çıkabildi.

    Zonguldak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın - VİDEO

    EVİ SARAN YANGIN, YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

    Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ahşap yapı olan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede evin her yerini kaplayan yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi. Alevler yan binadaki evin kaplamasına da zarar verirken yangında yaralanan olmadı.

    Zonguldak ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın #1

    EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, kendilerine ihbar gelmesinin ardından 7 araç ve 30 personelle olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini söyledi. Tavanın lambri olması nedeniyle yangının büyüdüğünü ve yoğun dumana neden olduğunu ifade eden Ateş, yaralanan olmadığını belirtti. Çıkan yangın nedeniyle 4 kişilik aile evsiz kaldı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

    Zonguldak ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın #2

    Zonguldak ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın #3

    Zonguldak ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın #4

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