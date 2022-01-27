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    Zonguldak kaçak parfümleri canlı yayında satarken yakalandı

    Sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı parfümleri mezat usulü satış yapan 38 yaşındaki H.Ö., polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 16:41
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    Zonguldak kaçak parfümleri canlı yayında satarken yakalandı

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda, H.Ö. (38) isimli şahsın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulü ile gümrük kaçağı parfümler sattığı tespit edildi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    H.Ö., başsavlığının talimatı ile canlı yayın yaptığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelinin ikametinde yapılan aramada değişik markalarda 96 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirilirken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

    Zonguldak’ta kaçak parfümleri canlı yayında satarken yakalandı

    Zonguldak kaçak parfümleri canlı yayında satarken yakalandı #1

    Zonguldak kaçak parfümleri canlı yayında satarken yakalandı #2


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