Zonguldak merkezli 5 ilde operasyon: ‘Çekilişle cep telefonu kazandınız’ şebekesi çökertildi Polis ekipleri çekilişle cep telefonu kazandırdığını vadeden dolandırıcılık şebekesini yakalamak için Zonguldak merkezli 5 ilde baskın yaptı. Şebekenin 11 üyesi, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta bir kişi, çekilişten cep telefonu kazandığını öğrendi.

Aynı kişiye telefonu alması için çeşitli ödemeler yapılması söylendi.

Ödemeleri yapan kişi, telefon kendisine gönderilmeyince dolandırıldığını anladı.

Şebekenin oyunu patladı

Bunun üzerine karakolun yolunu tutan mağdur, şikayetçi oldu.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri de olayla ilgili hemen çalışma başlattı.

Bir şebekeye ulaşan polis, oyunlarını da çözdü.

Çökertildi

Buna göre şebeke üyelerinin, internetten gerçek görünümlü sahte siteler hazırlayarak tuzaklarına düşürmek istedikleri mağdurların güvenini kazanmaya çalıştıkları, sahte kampanyalar yapıp çekilişle cep telefonu ve tablet kazandırmayı vadederek 30 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

2,5 ay süren teknik takip sonucu dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Gümrük ve fatura için ödeme istediler

Zonguldak merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Çekilişle cep telefonu kazandırdıklarını söyleyen mağdurlara ilk olarak 390 TL ödemesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılık şebekesi üyelerinin ardından da bin 250 TL gümrük ödemesi için tekrar para talep ettiği öğrenildi.

Bununla da yetinmeyen dolandırıcıların fatura kesileceğini söyleyerek 3 bin 799 TL daha istediği, bu meblağın 5 bin liralara kadar çıktığı belirlendi.

1,5 milyonluk vurgun

Mağdurların söz konusu paranın tekrar iade edileceğinin söylenmesi üzerine şebekenin ilettiği hesap numaralarına ödeme yaptıkları, sadece 1 kişiyi 89 bin liraya kadar dolandırdıkları tespit edilen şebekenin 30 kişiden 1 milyon 500 bin liraya yakın para topladığı tespit edildi.

Bazı mağdurların dolandırıcılara gönderdikleri paraları geri alabilme ümidiyle ödeme yapmaya devam ettikleri öğrenildi.

'Kimden ne kadar aldık' defteri

Operasyonu derinleştiren Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö., A.Ö. ve M.B.'yi Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek sorguladı.

Baskınlarda ise 13 sim kart, 12 cep telefonu, 15 banka kartı, 1 adet laptop ve 20 sayfalık hesap özeti ele geçirildi.

Dolandırıcıların, mağdurlardan aldıkları paraları da defter tutarak not aldıkları belirlendi.

Kendi içlerinde bile hırsızlık yaptılar

Şebekenin en üst üyeden en alt üyeye kadar dolandırıcılıktan elde edilen geliri bölüştüğü, şebeke kadrosunun ortasında yer alan bir üyenin alt üyelerin mağdurlardan elde ettiği geliri alarak kayıplara karıştığı, ekiplerin peşine düştüğü şebeke üyesinin diğerleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

11 kişilik şebekeden 3'ünün elebaşı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin mağdurlardan elde ettiği dolandırıcılık gelirini "parayı temize çekme" yöntemiyle farklı finans sistemlerine aktardığı, buralardan da başka hesaplara aktararak çektiği tespit edildi.

Telefon hatlarını yabancıların üzerine kaydettiler

Şüphelilerin mağdurlarla iletişime geçtikleri telefon hatlarını ise yabancı kişilerin üzerine kaydettikleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde 30 olan mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor.