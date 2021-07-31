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Zonguldak Valiliği’nden yangın videosuna ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliği’nden yangın videosuna ilişkin açıklama

Bir şahsın ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalıştığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın Zonguldak’ta yaşandığının iddia edilmesi üzerine, valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.