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Zonguldak Valiliği’nden yangın videosuna ilişkin açıklama
- İHA
- 31.07.2021 - 13:07
Birçok noktada çıkan yangınlarla mücadele devam ederken, sosyal medyada da yangınla alakalı içerikler vatandaşların dikkatini çekiyor.
Kimliği belirlenemeyen bir şahsın ağaçlık alan yangın çıkarmaya çalıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı.
Kullanıcılar tarafından videonun Zonguldak’ta çekildiği konuşulurken son açıklama Zonguldak Valiliği’nden geldi.
“ÇAYCUMA’DA ÇEKİLDİĞİNE DAİR BİR BULGU ELDE EDİLEMEMİŞTİR”
Görüntülerin Zonguldak’a ait olmadığını belirten valilik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Çaycuma İlçemizde bir şahsın yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede, görüntülerin Çaycuma’da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili araştırma devam etmektedir.”
Zonguldak Valiliği’nden yangın videosuna ilişkin açıklama VİDEO