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    Zonguldak'ta 2 günlük bebek durağa bırakıldı

    Dolmuşa binmek üzere durağa giden bir kişi tarafından bulunan bebek, tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 16:37
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    Zonguldak'ta 2 günlük bebek durağa bırakıldı

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alan Kayıkçılar köyünde bulunan dolmuş durağına, 2 günlük bebek bırakıldı.

    Dolmuşa binmek üzere durağa giden bir vatandaş da bebeği görünce hemen sağlık ekipleri ile jandarmaya hebir verdi.

    Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin, uzun süre aç kaldığı belirlendi.

    Şu anda mama ile beslenen bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

    SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLECEK

    Terk edilen bebeğin, hastanedeki tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

    Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

    2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı -1

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