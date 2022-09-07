Petrol
88.61
-4.55%
Euro
18.2087
0.87%
Dolar
18.2263
-0.04%
Altın
1.004
0.74%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
347.910
-1.53%
BTXN Coin
4.79
-4.77%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Zonguldak'da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede

    Başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan Mustafa Keleş'in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş, adliyeye sevk edildi. Cinayet aleti baltayı bulmak için çalışmalar sürüyor.
    • 07.09.2022 - 19:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede

    Kesik baş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız cesedi bulundu.

    Mustafa Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu.

    Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi.

    Şüpheli kardeş yeniden gözaltında

    Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan Mustafa Keleş'in  kardeşi İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı.

    DH'nın haberine göre; dosyaya eklenen yeni deliller ışığında İbrahim Keleş ,önceki gün tekrar gözaltına alındı.

    Jandarma ekipleri ormanlık alanda cinayette kullanılan baltayı yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazı ile aradı. Çalışmalar sonuçsuz kalınca Keleş için ek gözaltı süresi verildi.

    Zonguldak da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede #1

    İbrahim Keleş'in ifadesinde çelişki var

    Jandarma ekipleri, sabah saatlerinden itibaren hem Dursunlar köyü kırsalında hem de Keleş'in evinin foseptik çukurunda cinayet aleti baltayı aradı ancak sonuç alınamadı.

    Jandarmada susma hakkını kullandığı öğrenilen İbrahim Keleş, daha önceki ifadelerindeki çelişkileri ve soruşturmada ulaşılan yeni delillere istinaden tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.


    Zonguldak da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede #2

    Zonguldak da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede #3

    Zonguldak da kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede #4


    İlginizi Çekebilir

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Esra 3000 TL ile başladı günlük 250 USD kazanıyor!

    Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı
    3. Sayfa

    Ordu'da rahatsızlanan yaşlı kadın sağlıkçının sırtında ambulansa ulaştırıldı

    Motosikletinin arkasına köpek bağlayan şahıs kamerada
    3. Sayfa

    Motosikletinin arkasına köpek bağlayan şahıs kamerada

    Görüş Bildir