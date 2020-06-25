- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu
- DHA
- 25.06.2020 - 08:59
14 yaşındaki Ayberk Topçu, 4 arkadaşıyla serinlemek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyündeki dereye girdi.
Bir süre arkadaşlarıyla suda vakit geçiren Ayberk, dere içindeki bir kaya parçasının üzerine çıktı. Üzerine çıktığı kaya parçasından dengesini kaybederek suya düşerek çırpınmaya başlayan Ayberk Topçu, bir süre sonra gözden kayboldu.
HERKES ARAMAYA KATILDI
Arkadaşlarının haber vermesiyle köylüler, derede arama çalışması başlattı. Kısa sürede gelen AFAD, jandarma ve Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de suda Ayberk'i bulmak için aramalara katıldı.
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu İZLE
ANNE VE BABASI FENALAŞTI, DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Haberi alır almaz dere kenarına gelen Ayberk'in babası Gökhan Topçu ve annesi Çiğdem Topçu'yu ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Haberi köydeki evinde alan dede Asım Topçu, kalp krizi geçirdi. Asım Topçu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
CANSIZ BEDENİ 3.5 SAAT SONRA BULUNDU
Serinlemek için girdiği derede kaybolan Ayberk Topçu'nun cesedi, 3.5 saat süren arama çalışmalarının sonunda vatandaşlar tarafından bulundu. Çalışmaları dere kenarından izleyen baba Gökhan Topçu, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirerek suya atladı.
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Oğluna sarılarak gözyaşı döken Gökhan Topçu, güçlükle sakinleştirildi. Ayberk Topçu'nun cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.