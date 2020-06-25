Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Serinlemek için girdiği derede boğulan ve 3.5 saat sonra cansız bedeni sudan çıkarılan çocuğun ailesi sinir krizi geçirirken, dedesi de geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.