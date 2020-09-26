Zonguldak'ta 15 yaşındaki Yasin'e işkence ettiler

Mumin Yasin S., direğe bağlanıp saatlerce işkence gördü. Yasin'in annesi, "Çocuğumu bağlayıp video çekerek darbetmişler. Adalet yerini bulsun" çağrısı yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 çocuk, okul bahçesindeki kale direğine bağladıkları Mumin Yasin S.'yi (15) yaklaşık 3 saat işkence ederek, dövdü.

Geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'ndeki Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin S., yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D.(17), Y.C.T. (15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı.

YARALI HALDE EVE GELDİ

Koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Mumin Yasin S., darbedildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Mumin Yasin S., şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mumin Yasin S., tedaviye alındı. Başına 4, kulağına 12 dikiş atılan Yasin S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yasin S., annesi Solmaz ve babası Savaş S. ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DİREĞE BAĞLAYIP DARP ETTİLER

Mumin Yasin S., şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz, arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Ben de çağırdım. Onu da dövdüler.

Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp, videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş, elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim." diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Solmaz S., oğlunu darbedenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek, darbetmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu." diye konuştu.



