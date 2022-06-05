Zonguldak'ta 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa Güngör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos beldesi sahilinde, Karabük’ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi.

16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine genç, vatandaşlar tarafından dalgaların arasından kurtarıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Güngör'ü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

İHA'nın aktardığına göre tedavi altına alınan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.