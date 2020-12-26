- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama
Zonguldak'ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama
16 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- DHA
- 26.12.2020 - 18:42
- Güncelleme : 26.12.2020 - 18:43
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ç.E., aynı mahallede yaşayan 22 yaşındaki M.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
Genç kız, şüphelinin mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.