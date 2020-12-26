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    Zonguldak'ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama

    16 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 18:42
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 18:43
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    Zonguldak'ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ç.E., aynı mahallede yaşayan 22 yaşındaki M.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

    Genç kız, şüphelinin mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    TUTUKLANDI

    Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Zonguldak ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama #1

    Zonguldak ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama #2

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