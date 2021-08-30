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    Zonguldak'ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp

    Günlerdir bulunmayan Enes Merdivan her yerde aranıyor. Gencin motoru, ekipler tarafından ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:45
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    Zonguldak'ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp

    Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'a, 3 gündür ulaşılamıyor.

    Oğlu için endişelenen aile, yetkilerden destek istedi.

    ÇALILARLA GİZLENMİŞ

    Kayıp olan 19 yaşındaki Merdivan’ın motorunun, evinden 20 kilometre uzaklıkta olan Tığlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, çalılarla gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi.

    AİLESİ ÇOCUKLARININ BULUNMASINI İSTİYOR

    Hayatından endişe duyan Merdivan Ailesi çocuklarının bir an önce bulunmasını istiyor.

    AFAD ve Jandarma ekipleri genç Enes Merdivan’ı her yerde arıyor.

    Zonguldak ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp #1

    Zonguldak ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp #2

    Zonguldak ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp #3

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