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- Zonguldak'ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp
Zonguldak'ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp
Günlerdir bulunmayan Enes Merdivan her yerde aranıyor. Gencin motoru, ekipler tarafından ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu.
- İHA
- 30.08.2021 - 12:16
- Güncelleme : 30.08.2021 - 12:45
Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'a, 3 gündür ulaşılamıyor.
Oğlu için endişelenen aile, yetkilerden destek istedi.
ÇALILARLA GİZLENMİŞ
Kayıp olan 19 yaşındaki Merdivan’ın motorunun, evinden 20 kilometre uzaklıkta olan Tığlar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, çalılarla gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi.
AİLESİ ÇOCUKLARININ BULUNMASINI İSTİYOR
Hayatından endişe duyan Merdivan Ailesi çocuklarının bir an önce bulunmasını istiyor.
AFAD ve Jandarma ekipleri genç Enes Merdivan’ı her yerde arıyor.