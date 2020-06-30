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Zonguldak'ta 2 kadın birbirini bıçakladı
Ereğli ilçesinde, aralarında husumet olan Gülten M. ile Özlem D. çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. 2 kadın farklı hastanelere kaldırıldı.
- DHA
- 30.06.2020 - 03:51
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özlem D. ile husumetli olduğu Gülten M. arasında cep telefonu görüşmesinde tartışma çıktı.
Özlem D. taksiyle Gülten M.'nin evine gidince tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Özlem D. sağ bacağından, Gülten M. ise kolundan bıçakla yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Gülten M. ve Özlem D., ilçedeki farklı özel hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.