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    Zonguldak'ta 2 kadın birbirini bıçakladı

    Ereğli ilçesinde, aralarında husumet olan Gülten M. ile Özlem D. çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. 2 kadın farklı hastanelere kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 03:51
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    Zonguldak'ta 2 kadın birbirini bıçakladı #1

     

    Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özlem D. ile husumetli olduğu Gülten M. arasında cep telefonu görüşmesinde tartışma çıktı.

    Özlem D. taksiyle Gülten M.'nin evine gidince tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Özlem D. sağ bacağından, Gülten M. ise kolundan bıçakla yaralandı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Gülten M. ve Özlem D., ilçedeki farklı özel hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Zonguldak'ta 2 kadın birbirini bıçakladı #2

    Zonguldak'ta 2 kadın birbirini bıçakladı #3

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