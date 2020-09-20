Zonguldak'ta 2 kişinin katil zanlıları başka cinayetleri planlarken yakalandı: 4 tutuklu

Geçtiğimiz 20 Ağustos günü 2 kişiyi öldüren zanlıların adliyedeki sorguları tamamlandı. Katil zanlılarının, öldürdükleri şahsın ailesinin diğer fertlerini de öldüreceği ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçtiğimiz 20 Ağustos günü ilçe çıkışındaki yol kenarında iş adamı Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan, olay yerinden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu feci şekilde öldürüldü.

Bu sırada zanlılara ait aracın arkasından seyreden bir diğer aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiasıyla ateş açıldı. Sürücü şans eseri olayda hafif şekilde yaralanırken uzun süre şoktan çıkamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇANLAR TUTUKLANDI

Yaşanan saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenilen ticari takside bulunan sürücü Z.H. ile araçtaki S.T. ve C.H. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen üç kişiyi takibe aldı. JASAT, İsth. ve KOM ekiplerinin yer aldığı özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli Sakarya’da yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYDA KULLANILAN SİLAHLARA EL KONULDU

Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 milimetre çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN AİLESİNİ DE ÖLDÜRME PLANLARI YAPILDI

Özel ekibin sürdürdüğü araştırmada zanlıların; Yavuz Beşikçi’nin ailesinin diğer fertlerine yönelik de planlama ve çalışma yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri ve bu silahları ilçe kırsalında toprağa gömdükleri ortaya çıktı.

GÖMDÜKLERİ SİLAHLAR ÇIKARILDI

Arazide çalışma yapan jandarma ekipleri toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, 4 adet bu silaha ait şarjör, 1 adet Uzi marka makineli tabanca, 1 adet bu silaha ait şarjör, 120 adet 7.62 milimetre fişek, 151 adet 9 milimetre fişek, 1 adet Balistik yelek, 1 adet askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 adet kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 adet tabanca bacak kılıfı, 1 adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

Öte yandan zanlılara yardım ve yataklık eden N.T. isimli bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dün sabah saatlerinde jandarmadaki ifadeleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekiplerinin yanı sıra polis ekiplerinin de katıldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların sorguları yaklaşık 12 saat sürdü. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ve Y.B., S.E. ve N.T. kasten adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.





