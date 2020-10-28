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- Zonguldak'ta 20 gün önce ölen adamın cesedi bulundu
Zonguldak'ta 20 gün önce ölen adamın cesedi bulundu
51 yaşındaki adamın evinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırılırken, talihsiz adamın yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlendi.
- İHA
- 28.10.2020 - 07:25
51 yaşındaki Ahmet Gürsoy, bir süre önce Balıkesir'den memleketi olan Zonguldak'a geldi.
Gürsoy'un, Rat Mahallesi'ndeki evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları eve girdi. Ahmet Gürsoy'un cesedi ile karşılaşan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.
20 GÜN ÖNCE ÖLDÜ
Olay yerine gelen ekipler 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Gürsoy'un cesedini tabuta koyarak, cenaze nakil aracına taşıdı.
OTOPSİ YAPILACAK
Yapılacak otopsi ile Ahmet Gürsoy'un kesin ölüm sebebi belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.