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    Zonguldak'ta 3 aylık hamile kadın kalp kriziyle yaşamını yitirdi

    Devrek ilçesinde yaşayan 2 yıllık evli genç kadın, 3 aylık hamileyken kalp krizi geçirdi. Tedavi altına alınan anne adayı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 16:56
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    Zonguldak'ta 3 aylık hamile kadın kalp kriziyle yaşamını yitirdi

    Zonguldak'ın Devrek ilçeside yaşayan 22 yaşındaki Büşra Alaca Özmekik, 2 yıl önce dünyaevine girdi. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özmekik, ansızın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan anne adayı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının acı haberini alan sevenleri ise yasa boğuldu.

    Zonguldak ta 3 aylık hamile kadın kalp kriziyle yaşamını yitirdi #1


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