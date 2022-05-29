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    Zonguldak'ta 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

    Evinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
    • 29.05.2022 - 11:09
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    Zonguldak'ta 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı

    Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Çiloğlu ailesinin çocukları, evlerinin önünde oyun oynamak için dışarı çıktı.

    Ancak 5 yaşındaki Poyar Çınar Çiloğlu, bir anda sokak köpeklerinin saldırısıyla karşılaştı.

    Vücudunda çeşitli yaralar oluşan küçük çocuk, saldırının şokunu yaşadı.

    İlçe merkezinde sürüler halinde geziyorlar

    Anne Nurşah Çiloğlu, "Benim çocuğum evimin önünde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim oğlum, yarın başka bir çocuk. Kimse zarar görmesin. Özellikle ilçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların, özellikle de küçük çocukların korkulu anlar yaşamasına neden oluyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    Zonguldak ta 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı #1

    "Köpeklerin elinden zor kurtardık"

    Cumhuriyet alanında ve diğer sokaklarda sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet eden Çiloğlu, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Dün aynı sokak ve mahallede arkadaşıma köpekler saldırdı. Bizler köpeklerin elinden zor kurtardık. Arkadaşım hala olayın etkisinde, bizler gerekli adli işlemleri başlattık. Bir daha kimsenin canı yanmasın, lütfen önlem alınsın" dedi.

    Zonguldak ta 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı #2

    Zonguldak ta 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı #3


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