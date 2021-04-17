Zonguldak'ta 61 yaşındaki adam koronaya yenik düştü

Test sonucunun pozitif çıktığını öğrenerek sosyal medyadan koronavirüse yakalandığını açıklayan Ramazan Girgin, 10 saat sonra hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ramazan Girgin, koronavirüse yakalandı.

Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Girgin, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi yakınlarına duyurdu.

10 SAAT SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Girgin, "Arkadaşlar maalesef benim de sonuç bugün pozitif çıktı. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah" mesajını paylaştıktan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

"SAHURDA FENALAŞMIŞ"

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, gönüllü üyeleri olan Girgin ile en son dün akşam saatlerinde görüştüğünü söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Dilbaz, "Evde karantina altındaydı. Dün akşam saatlerinde telefonda görüştük. Uzun uzun görüştük. Biraz solunum sıkıntısı yaşadığını söylüyordu bana. Gece sahura kalkmış. O sırada fenalaşmış. Allah rahmet eylesin" dedi.

DEFNEDİLDİ

Girgin'in cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kılınan namazın ardından Kızılcakese köyü mezarlığında toprağa verildi.