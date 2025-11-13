Zonguldak'ta 75 yaşındaki adam öldürüldü: Cinayet zanlısı 15 yaşında çocuk çıktı Kentte evinde bıçaklanmış cesedi bulunan 75 yaşındaki Burhanettin Şen’in cinayet şüphelisi olarak 15 yaşındaki A.P. tutuklandı. A.P.’nin ifadesinde, "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajlarını gördüm. Onun için yaptım" dediği öğrenildi.

Göster Hızlı Özet Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayet zanlısı olarak 15 yaşındaki A.P. tutuklandı.

A.P., annesine sarkıntılık yapıldığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyledi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Zonguldak'ta kan donduran cinayet... Geçen 8 Kasım günü Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. EKİPLERE HABER VERİLDİ Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. KAMERALAR İNCELENDİ Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 15 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı. Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi. TUTUKLANDI Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Mersin'de bina dışına kurulan yük asansöründen düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da cansız bedenleri bulunan anne ve oğlu toprağa verildi

Samsun'da uçan tekmeli kavga kamerada