Zonguldak'ta 8 yaşındaki çocuk kendini yaktı

Fındık bahçesinde çakmakla oynayan 8 yaşındaki Eymen Ç. yanında bulunan benzin bidonunun tutuşması sonucu yandı. Dedesinin hastaneye kaldırdığı çocuk tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde fındık bahçelerine, dede ve 2 torunu ot biçmek için geldi.

Dedesinin ot biçtiği esnada çakmakla oynayan 8 yaşındaki Eymen Ç., yanında bulunan benzin bidonunun bir anda alev alması sonucu yangın çıktı.

Ağır yanıklar oluştu

Torununun seslerini duyan dedesi Tahir Ç., alevler için de kalan torununa kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede söndürülen alevler sonrası yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Eymen Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başka bir hastaneye sevk edildi

İHA'nın haberine göre, vücudunda yüzde 40 oranında 2’inci ve 3’üncü derece yanıklar bulunan Eymen Ç.'nin, hastanede yapılan müdahalenin ardından İzmit ili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındığı öğrenildi.



