Zonguldak'ta 80 yaşındaki emekli imama bıçaklı saldırı

Ahşap eşya satan Hasan Gider, fincan satın alan B.K. tarafından 'poşet delik' gerekçesiyle bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Yaşlı adam, saldırganın elinden oğlu ve kızı tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Muharremler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Gider, evinin alt katındaki atölyesinde tahta mutfak eşyaları yapıp, satarak geçimini sağlıyor.

6 çocuk babası emekli imam Hasan Gider'in atölyesine gelerek ahşap kahve fincanı satın alan B.K., fincanın koyulduğu poşetin delik olduğunu söyleyerek, Hasan Gider'e tokat attı.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI, ÇOCUKLARI KURTARDI

Gider, aldığı darbeyle yere düşerken, B.K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarttı.

Saldırgana Gider'in oğlu ve kızı müdahale ederken, atölyeden çıkarılan B.K. bu kez bakkalın önünde taşkınlık yaptı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen jandarma, B.K.'yi gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen B.K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırgan psikiyatri bölümünde tedaviye alındı.

"'SENİ SOĞAN DOĞRAR GİBİ DOĞRARIM' DEDİ"

Yıllardır yaptığı tahta mutfak aletleriyle tanınan Hasan Gider, yaşadığı dehşet dolu anları gözleri dolarak anlattı.

Canını zor kurtardığını belirten Gider, "Bana, 'Ahşaptan kahve içmek için fincan var mı?' dedi. 10 lira verdi. 'Poşete koymadan olmaz' diyerek, poşet verdim. Bir dakika sonra geri geldi poşet delik diye. Poşet delik değildi ama yeniden poşet verdim. 'Sen bana karşı mı geliyorsun?' dedi. 'Ben sana karşı gelmiyorum, insanlık ediyorum' dedim. Öyle derken bana bir tane tokat attı. Gözlüklerimi kaptı. Betona vurdu. Çekti bıçağı, 'seni soğan doğrar gibi doğrarım' dedi bana. Bana vurmaya başladı yine. Çocuklar tuttu. Çocuklar kurtardılar beni. Sigara yakıp tahtaların arasına attı, yakacağım diye. Bakkalın orada da olay çıkardı. Bıçak çekmiş bakkala. 'Hemen jandarmayı arayın' dedim çocuklara" dedi.

"BANA BU KÖTÜLÜK OLUR MU"

Yaşadığı olayın kendisini çok üzdüğünü söyleyen Gider, "Bana bu kötülük olur mu efendi. Ne olacağım belli değildi. Çocuklar kurtardı beni. Çok üzüldüm. Ben hizmet insanıyım. İmamlık yaptım. Millete yük olmadım. 20 sene çocuk okuttum. Hepsi kadrolu memur oldu. Ne güzel hizmet ettim. Bu hizmeti yapabilsek ne mutlu. Biz hizmet insanıyız. Kapıyı kilitledim, sanki gelecek gibi hissediyorum bir daha" diye konuştu.