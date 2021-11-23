Zonguldak'ta adliye önünde zafer pozu veren kadınlar, tekrar yargılanıyor

Eşleri ile ilişki yaşadığı iddiası ile Aslı U.Y.'nin evine gidip kurusıkı tabanca ile tehdit ettikten sonra darbedip saçlarını kesen Şenay K., Songül Ş ve Nejla Ç.’nin yargılanmasına yeniden başlandı.

Zonguldak’ta 18 Ekim 2014 tarihinde, Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. (39) ile yanında çalışan Songül Ş. (41), aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak’a taşınan Aslı U.Y.’nin (31) eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti.

İki arkadaş, giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı. 3 kadın, iddiaya göre Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, silahın kabzasıyla darbederek makasla saçını kesti.

Şenay K. ve Songül Ş., Aslı U.Y.'ye eşleriyle birlikte olduğunu zorla itiraf ettirip, o anları kameraya kaydetti.

Şüpheliler, Aslı U.Y.’yi olayı kimseye anlatmaması için tehdit edip, iki cep telefonunu da gasbederek evden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aslı U.Y.’nin şikayeti üzerine 3 kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı.

“KOCANIZA SAHİP ÇIKSAYDINIZ GİBİ ŞEYLER SÖYLEDİ”

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Şenay K., şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız eve zorla girmek ya da dövmek değildi. Bizi kendisi eve davet etti. ’Kocanıza sahip çıksaydınız’ gibi şeyler söyledi. Benim eşimle birlikte olduğu için bunu kendime yedirememiştim. Özür bile dilemiyordu, dikleniyordu. Bu nedenle sırayla hepimiz silah doğrultup kendisini darbettik.”

Sanık Songül Ş. de Aslı U.Y.’nin kendilerine hakaret ettiğini anlattı. Aslı U.Y. ise sanıkların eşleriyle ilişkisi olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

TELEFONLAR İADE EDİLDİ

22 Ekim 2015'te verilen kararda, 3 kadın hakkında toplamda 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasına geri bırakıldı.

'Yağma' suçundan ise Aslı U.Y.’ye cep telefonlarının teslim edilmesi nedeniyle 3 sanık beraat etti.

ZAFER POZU GÜNDEM OLDU

Kararın ardından Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç., adliye önünde birbirlerine sarılıp verdikleri zafer pozu verdikeleri fotoğrafı, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunulan paylaşıma, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi." notu düşüldü.

YARGITAY KARARI BOZDU

Aslı U.Y., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 3 kadın hakkındaki 'yağma' suçundan verilen beraat kararının bozulup ceza verilmesini talep etti . 10 Mart 2021'de verilen kararın ardından, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya Şenay K., Songül Ş., Necla Ç. ve Aslı U.Y. katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi alınması için duruşmayı erteledi.