Zonguldak’ta ağabeyini vurdu: Kardeşimi babamın daireleri öldürdü Ağabeyini 9 kurşunla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kardeş tutuklandı. Katil zanlısı, adliye çıkışında, daire anlaşmazlığı nedeniyle olayın yaşandığını öne sürerek, “Kardeşimi ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Dairelerini alsın başına çalsın” dedi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belen Mahallesi'nde yaşayan ve 7 ay önce inşaattaki daireler konusunda çıkan tartışma sonrası birbirlerini bıçakla yaralayan Fevzi Altay ile kardeşi Nurullah Altay, aynı konuda yine 2 gün önce kavga etti.

31 yaşındaki Nurullah Altay, 33 yaşındaki ağabeyi Fevzi Altay'ı tabancayla vurdu.

9 kurşun sıktı

Vücuduna 9 kurşun isabet eden Altay için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Ancak Nurullah Altay, ağabeyini otomobiliyle hastaneye götürmek için yola çıktı.

Nurullah Altay, yolda karşılaştığı 112 Sağlık ekiplerini görünce aracı durdurup yaralı ağabeyini teslim etti.

Kurtarılamadı

Özel bir hastaneye kaldırılan Fevzi Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, bölgede yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan, mermi çekirdeği ve kan izi tespit etti.

"Hastaneye yetiştirmek için hareket ettim"

Nurullah Altay ise ifadesinde, şunları söyledi:

Fevzi’nin kasten vurulması gibi bir durum yoktur. Vücudunun birçok yerinde mermi giriş ve çıkış yarasının bulunması da silahla gelişigüzel ateş edildiğinin göstergesidir. Ben hemen araçtan inerek 112’yi aradım, ön tarafa da giderek Fevzi’yi yan koltuğa atmaya çalıştım. Belimdeki silahı ve diğer silahı çalılığa koydum. Hastaneye yetiştirmek için hareket ettim.

"Babamın daireleri öldürdü"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurullah Altay sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, adliye çıkışında “Kardeşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Dairelerini alsın başına çalsın.” cevabını verdi.