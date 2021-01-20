Euro
8.9774
-0.88%
Dolar
7.4104
-0.73%
Altın
445.42
0.84%
Borsa
1.569
0.28%
Bitcoin
260.652
-4.77%
EXEN Coin
18.35
-5.75%
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    Zonguldak'ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu

    Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit köyünde yoğun kar nedeniyle bir ahırın damı çöktü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 22:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Düzpelit köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Duman’a ait yaklaşık 50 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın çatısı karın ağırlığı sebebiyle çöktü.

    7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

    Yaşanan olayda 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu ve birçok büyükbaş hayvanın da yaralandığı öğrenildi.

    Yolların kapalı olması sebebiyle iş makinası olmadığı için enkaz kaldırma çalışması yapamadıklarını belirten Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut, yaralı hayvanların da durumlarından endişe duyduklarını ifade etti.

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #1

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #2

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #3

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #4

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #5

    Zonguldak ta ahır çöktü: 7 hayvan telef oldu #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir