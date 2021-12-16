Binanın arkasındaki dik yamaçta oluşan heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak parçaları, akaryakıt istasyonunun duvarlarını yerle bir etti.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan dik yamaçta gece saatlerine kadar etkili olan yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları akaryakıt istasyonu binasına zarar verdi.

KAYA PARÇALARI İSTASYON DUVARINI YIKTI

Binanın üst ve alt katta bulunan iki odasının duvarı yıkıldı, penceresi kırıldı. Kayan toprak bina içine kadar girdi.

Kilolarca ağırlıktaki kaya parçaları istasyon önüne kadar geldi. AFAD ekipleri, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Firma çalışanları, kaya ve toprak parçalarını iş makineleri yardımıyla temizledi.Heyelan sırasında akaryakıt istasyonundaki çalışanlar büyük panik yaşadı.

Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı VİDEO



"KAYA DÜŞTÜ DEDİLER"

İş yeri sahibi Ali Papila, heyelanın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Heyelanın ardından bana haber verdiler. Kaya düştü dediler. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Hem alt kattan hem de üst kattan duvarı patlattı. Belediye ekipleri geldi, orayı temizledi. Orada bir kamyon kaya vardı.

"CAN KAYBINA NEDEN OLMADI"

Ciddi şekilde kaya geldi. İşlek saatte olmaması bizim için önemliydi, insanların yoğun olarak bulunduğu saatte olmadı. Bir can kaybına neden olmadı. Daha önce de heyelan meydana gelmişti. Kurumlara görüşmüştük. Yine görüşüp bir çözüm bulacağız" dedi.





































